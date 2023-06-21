НИУ ВШЭ представил топ направлений развития робототехники

2:38 Your browser does not support the audio element. Наука

В современном мире сфера персональной робототехники переживает значительный рост и инновации. Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ провел обширный анализ с использованием системы анализа больших данных iFORA, чтобы определить наиболее востребованные функции и области применения персональных роботов во всем мире. В данной статье рассматриваются основные результаты исследования.

Фото: thatsfarming.com

Исследование доминирующих функций и областей применения персональных роботов

Образовательные роботы

Среди различных типов персональных роботов образовательные роботы привлекли значительное внимание в научно-технической среде (1-е место в анализе). Эти роботы, считающиеся одной из самых ранних форм домашних роботов, появились еще в 1982 году, когда компания Heathkit представила образовательного робота HERO. Однако с точки зрения анализа рынка это применение роботов обсуждается несколько меньше (3-е место).

Роботы-охранники

Охранные роботы стали одним из главных приоритетов на рынке (5-е место в программе исследований). Их основное назначение — патрулирование определенных территорий, вызов сотрудников службы экстренного реагирования в критических ситуациях, а некоторые модели могут физически препятствовать нарушителям закона или даже выдворять их.

Роботизированное протезирование

Роботизированные протезы занимают видное место среди 10 ведущих направлений развития как в исследовательской программе, так и на рынке. Эти новейшие устройства предназначены для замены и восстановления утраченных органов и их функциональных возможностей. Используя роботизированные технологии, люди с физическими недостатками могут вернуть себе независимость и улучшить качество жизни.

Растущая значимость персональной робототехники

Персональная робототехника удовлетворяет разнообразные потребности пользователей, обеспечивая повышенную физическую и социальную активность в различных жизненных обстоятельствах. Эти роботы также служат ценным ресурсом, позволяя людям экономить время, которое можно инвестировать в личностный рост и укрепление отношений с близкими. Спрос на персональных роботов продолжает расти вместе с ростом населения, особенно среди пожилых людей и людей с ограниченной подвижностью или хроническими заболеваниями, которым требуется постоянная помощь.

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