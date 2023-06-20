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Солнце покрылось большим количеством пятен: чем это грозит человечеству

1:26
Наука

25-й 11-летний солнечный цикл в настоящее время находится в полном разгаре. Он начался в декабре 2019 года и, как ожидается, продлится примерно до 2030 года.

Солнце покрылось большим количеством пятен: чем это грозит человечеству
Фото: Fotodom.ru/ REX Features

Наблюдения за солнечными пятнами

Ключевым показателем солнечной активности является количество солнечных пятен на поверхности Солнца. Чтобы облегчить научные исследования, ученые разработали стандартизированный численный показатель, известный как Международное число солнечных пятен, или число Вольфа, которое рассчитывается по определенной формуле.

В начале солнечного цикла количество солнечных пятен (и, соответственно, число Вольфа) уменьшается до нуля. Этот период называют "солнечным минимумом". По мере развития цикла количество солнечных пятен значительно увеличивается. Например, по состоянию на 20 июня число Вольфа составляет 181.

Геомагнитное поле Земли

18 июня в группе 3335 произошла вспышка класса M2.5. В результате 21 и 22 июня возможны нарушения геомагнитного поля Земли. Кроме того, в эти дни потоки солнечного ветра, исходящие из небольших корональных дыр на Солнце, достигнут Земли.

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Может ли Солнце уничтожить Землю в 2025м?
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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