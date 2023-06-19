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Учёные нашли ответ на вопрос, зачем слонам нужны усы

1:10
Наука

У многих млекопитающих, например, мышей, тюленей, кошек, есть усы, которые называются вибриссы. У слонов они находятся на конце хобота. Зачем они им нужны, попытались выяснить учёные.

Учёные нашли ответ на вопрос, зачем слонам нужны усы
Фото: pixabay.com

Вибриссы позволяют зверям ощущать потоки воздуха и ощупывать поверхности перед ними с высокой точностью. Однако эксперименты с подопытными слонами показали, что их "усы" оказались не столь важными для ощупывания объектов, пишет "Наука и жизнь".

Исследователи изучили вибриссы на хоботе мёртвых слонов и обнаружили, что они заметно толще, чем у других животных, и почти не сужаются к концу. К тому же к фолликулам, из которых они растут, подходит много нервов, которые не предназначены для тонких ощущений.

Различия в количестве и расположении вибрисс могут позволить слонам использовать их в качестве пассивных датчиков давления. С помощью этой сложной системы мышечного управления слоны могут выполнять тонкие манипуляции, полагаясь на обычные рецепторы давления и упрощённые вибриссы, заключили учёные.

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СЛОН - ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Автор Николай Ткаченко
Николай Ткаченко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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