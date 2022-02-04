В Британии обнаружили останки животных ледникового периода

Археологи нашли в пещере английского графства Девон останки мегафауны возрастом около 60 тысяч лет. Среди животных ледникового периода были мамонт, носорог, гиена и волк. Об этом сообщает Daily Express.

К мегафауне относят крупных животных и, хотя некоторые из них, такие как слоны, существуют и сегодня, под этим словом подразумевают существ, обитавших в позднем плейстоцене.

Во время подземных исследований в Шерфорде, под строящейся общиной из 5500 домов, также были найдены останки гиены, лошади, зайца, волка, северного оленя и рыжей лисы. Ученые детализировали находки и достали их из земли. Сейчас специалисты проводят работы по анализу и сохранению ископаемых останков.

Изучение останков травоядных позволит больше узнать о растениях того времени. О них сохранилось мало прямых свидетельств. По завершению работ образцы планируется передать в музей Плимута, который находится в нескольких километрах от места обнаружения.

Находки отнесли к периоду среднего Девенса, когда климат на нынешней территории Великобритании был намного холоднее. Эксперты не знают, обитали животные в одно время или нет.

Возможно, травоядные упали в яму и не смогли выбраться, а хищники оказались в ловушке, когда пытались достать их. Также есть предположение, что животные умерли в разных местах, но в результате вымывания костей, все они оказались рядом.

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