Учёные из Сибирского отделения РАН, работающие в Институте химии имени Фаворского, разработали вещество, которое замедляет процессы старения. Об этом сообщает "Российская газета".
Новое уникальное соединение может быть использовано для создания лекарств, предназначенных для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, сахарного диабета, артрита. Основой элемента является селен. Авторы научной работы утверждают, что он играет важную роль в поддержании здоровья.
"В организме человека есть фермент, называемый глутатионпероксидазой, который защищает клетки от преждевременного старения. Однако проблема заключается в том, что этот фермент зависит от наличия селена. Если его недостаточно, активность антиоксидантного фермента снижается", — объяснил профессор Владимир Потапов.
Эксперт отметил, что селен является дефицитным в природе. В некоторых регионах России и в Китае его содержание очень низкое.
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