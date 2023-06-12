RG.RU: найдено средство от старения организма на основе селена

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Сибирского отделения РАН, работающие в Институте химии имени Фаворского, разработали вещество, которое замедляет процессы старения. Об этом сообщает "Российская газета".

Фото: Префектура Можайского района г. Москва

Новое уникальное соединение может быть использовано для создания лекарств, предназначенных для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, сахарного диабета, артрита. Основой элемента является селен. Авторы научной работы утверждают, что он играет важную роль в поддержании здоровья.

"В организме человека есть фермент, называемый глутатионпероксидазой, который защищает клетки от преждевременного старения. Однако проблема заключается в том, что этот фермент зависит от наличия селена. Если его недостаточно, активность антиоксидантного фермента снижается", — объяснил профессор Владимир Потапов.

Эксперт отметил, что селен является дефицитным в природе. В некоторых регионах России и в Китае его содержание очень низкое.

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