Nature: учёные нашли новый мощный источник питательных веществ для раковой опухоли

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи, представляющие Мичиганский университет, обнаружили новый источник питательных веществ, провоцирующих рост раковых клеток. Речь идёт об уридине, сообщает журнал Nature, ссылаясь на результаты научной работы.

Фото: pixabay.com

По информации издания, учёные протестировали порядка 200 разных питательных веществ, чтобы проверить, как они влияют на развитие опухолевых процессов. Специалистам удалось выяснить, что в некоторых случаях раковые клетки используют уридин для подпитки.

Это вещество позволяет им адаптироваться в человеческом организме, сказано в статье.

Как пояснили исследователи, фермент уридинфосфорилаза1 (UPP1) метаболизирует уридин. Научные сотрудники провели опыты на мышах и обнаружили, что при блокировании UPP1 опухоли начинают увеличиваться в размерах. Учёные намерены применить эти знания для разработки методик лечения онкологических заболеваний.

Ранее врач Станислав Ракитин заявил, что выявить рак на ранних стадиях зачастую можно лишь в ходе профосмотра.