Российские космонавты на МКС проверят скафандры "Орлан-МКС" перед выходом в открытый космос

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции (МКС), проведут проверку скафандров "Орлан-МКС" перед выходом в открытый космос. Эта процедура является неотъемлемой частью подготовки к выходу в открытый космос.

Фото: hotwalls.ru

Космонавты Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев уже осуществили проверку герметичности скафандров и заменили необходимые компоненты. Космонавты проверяют герметичность скафандров и заменяют необходимые компоненты для обеспечения их работоспособности.

Основной задачей космонавтов будет раскрытие радиатора, установленного на многоцелевом лабораторном модуле "Наука", а также интеграция магистралей теплоносителя в радиаторе. Делается это с целью обеспечить правильное функционирование системы охлаждения на МКС.

Предыдущий выход в открытый космос по российской программе состоялся ночью четвёртого мая. Следующий запланирован на 12 мая 2023 года, согласно информации ТАСС. Космонавты продолжают активно готовиться к этой важной миссии.

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