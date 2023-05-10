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Старые данные миссий "Аполлон" 2011 года позволили обнаружить твёрдое ядро Луны

1:33
Наука

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, небольшая группа астрономов обнаружила дополнительные доказательства того, что внутреннее ядро Луны является твёрдым, подобно ядру Земли.

Старые данные миссий "Аполлон" 2011 года позволили обнаружить твёрдое ядро Луны
Фото: Splash/ All Over

Исследователи проанализировали данные из различных источников и использовали их для создания моделей, отображающих внутреннюю структуру Луны.

Это новое открытие представляет собой важный шаг в понимании формирования и эволюции Луны. Результаты исследования подтверждают предположения, сделанные на основе сейсмических данных, собранных астронавтами миссии "Аполлон" в 2011 году, о существовании твёрдого внутреннего ядра Луны с радиусом около 240 километров.

Для достижения этих результатов, исследователи собрали информацию из нескольких космических миссий и лунных экспериментов. Они использовали эти данные для создания моделей, которые учитывали различные факторы, такие как гравитационное воздействие Земли, расстояние между Луной и Землёй, а также плотность Луны. Затем они провели моделирование, чтобы определить, какая модель наиболее точно соответствует собранным данным.

Это открытие вносит существенный вклад в наше понимание структуры Луны и её эволюции. Исследования внутренней структуры Луны помогают расширить знания о формировании и развитии планет и способствуют глубокому исследованию космического пространства.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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