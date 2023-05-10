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Acta Astronautica: микроволновая печь поможет добыть воду на Луне

2:43
Наука

Доставка достаточного количества воды на Луну или Марс требует большого количества топлива, так как вода не мало весит. Поэтому космонавты вынуждены добывать воду на месте.

Acta Astronautica: микроволновая печь поможет добыть воду на Луне
Фото: NASA/via Globallookpress.com

К счастью, вода является довольно распространенной молекулой во Вселенной, включая Луну. Даже там имеется достаточное количество жидкости для поддержания жизни лунной колонии. Однако главной проблемой остаётся способ её добычи.

Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале Acta Astronautica, процесс добычи воды может быть на удивление простым.

Вода присутствует на Луне в незначительных количествах повсюду, но наиболее сосредоточена она в полярных регионах. Ледяные карманы находятся в затенённых областях полюсов и имеют консистенцию снега, смешанного с песком, преимущественно состоящего из пыли.

Однако проблема заключается в том, что попытка нагрева этого материала на плите для добычи воды приведёт к тому, что он станет слишком сухим, чтобы равномерно разогреться. Даже если удалось бы растопить лёд, получившийся результат был бы влажным осадком.

Исследования, проведенные с использованием искусственного лунного материала, показали, что традиционный кондуктивный нагрев может быть использован для извлечения воды, но он не является особо эффективным. В связи с этим команда учёных исследовала возможность применения микроволновой энергии для извлечения воды.

В ходе эксперимента была проведена проверка эффективности извлечения воды при различных процентных содержаниях льда. Было обнаружено, что с использованием специальной микроволновой печи мощностью всего 250 Вт удалось извлечь от 55% до 67% воды в течение полуторачасового процесса.

Эти результаты представляют собой значительный прогресс в разработке методов добычи воды на Луне и Марсе. Микроволновая технология предоставляет эффективный и быстрый способ извлечения воды из лунного льда, который может быть использован для обеспечения питьевой воды, а также для производства кислорода и водорода.

Эти результаты исследования могут быть важным шагом в достижении самообеспеченности будущих космических миссий, позволяя космонавтам обеспечить себя необходимыми ресурсами прямо на месте и снизить зависимость от земных поставок. Таким образом, использование микроволновой энергии для извлечения воды представляет собой перспективное исследовательское направление, открывающее новые возможности для будущего освоения космоса.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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