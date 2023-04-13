На курорте "Роза Хутор" зацвела сакура

Почтить японскую традицию ханами и полюбоваться цветами сакуры можно в горах Сочи.
Несмотря на то, что верхушки гор до сих пор покрыты снегом и сезон катания еще продолжается, прекрасные бутоны распустились на нижней площадке курорта, в Роза Долине — на высоте 560 метров над уровнем моря. Красота сакуры или, как ее еще называют, вишни саржента привлекает тысячи любителей фотографий, а снимки цветущих деревьев заполняют ленты социальных сетей.
— Конечно, дерево сакуры, чаще всего ассоциируется с Японией. Для нашей местности характерны другие растения — дубы, буки, грабы, пихты, которые создают яркий зеленый наряд. Чтобы дать возможность гостям полюбоваться необычным для кавказского Причерноморья деревьями на курорте "Роза Хутор" было высажено семь сакур, — рассказала агроном "Роза Хутор" Анна Мурашова.
Саженцы сакуры на горном курорте появились 2013 году. Благодаря хорошему климату и постоянной заботе за десять лет маленькие растения достигли высоты в три метра и превратились во взрослые деревья.
— Сакура — растение не капризное. Тем не менее круглый год мы ухаживаем за этими деревьями, производим подкормку удобрениями, осенью обязательно обрезаем. В благодарность за заботу, каждую весну они покрываются пышным цветом, — поделилась Анна Мурашова.
Период цветения сакуры — недолог, примерно две недели. Чуть позже на курорте "Роза Хутор" расцветет более поздний ее сорт — махровая. Помимо вишни саржента в апреле здесь можно наблюдать цветение изящных магнолий — кобус и суланжа.
— Флора и фауна Кавказского Причерноморья чрезвычайно богаты. Здесь встречается свыше 1650 видов аборигенных растений. Более 180 видов животных и растений являются редкими и занесены в списки Красных книг. Каждый пятый вид является эндемиком, то есть больше нигде в мире не произрастает. Поднимаясь на канатных дорогах "Роза Хутор", можно совершить путешествие по самым разным растительным поясам. Именно поэтому пока на отметке 560 метров над уровнем моря цветут экзотические сакура и магнолии, на высотах до 1100 метрах распустились краснокнижные подснежники Воронова, — рассказал главный эколог курорта "Роза Хутор" Денис Рыльцев.
Как только сойдет снег в горах распустятся редкие растения занесенные в Красную книгу — желтые лилии Кессельринга и белоснежный кандык кавказский. А в июне склоны "Роза Хутор" покроются рододендронами.
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