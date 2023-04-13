Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Депутат Милонов рассказал свой план по похищению Максима Галкина*
Шуберт в исполнении Сергея Кравченко прозвучит в Консерватории
Власти потратили на восстановление пострадавшего при обстрелах ВСУ жилья в Белгородской области 568 миллионов рублей
Минздрав РФ предложил ограничить репродуктивный возраст российских женщин на законодательном уровне
Диетолог Кабанов: пельмени из магазина могут нанести серьёзный ущерб здоровью
Арестович о нападках на пленного: "Когда тебе режут горло, то страдать надо тоже на украинском"
Политолог Ищенко: у ВСУ нет резерва в 200 тысяч человек под Бахмутом
В качестве снайперов Киев использует женскую сборную по биатлону
Биолог Анча Баранова: чем "кормить" бактерии в желудке, чтобы не злиться

На курорте "Роза Хутор" зацвела сакура

2:51
Наука » Экология » Природа

Почтить японскую традицию ханами и полюбоваться цветами сакуры можно в горах Сочи.

На курорте "Роза Хутор" зацвела сакура

Несмотря на то, что верхушки гор до сих пор покрыты снегом и сезон катания еще продолжается, прекрасные бутоны распустились на нижней площадке курорта, в Роза Долине — на высоте 560 метров над уровнем моря. Красота сакуры или, как ее еще называют, вишни саржента привлекает тысячи любителей фотографий, а снимки цветущих деревьев заполняют ленты социальных сетей.

— Конечно, дерево сакуры, чаще всего ассоциируется с Японией. Для нашей местности характерны другие растения — дубы, буки, грабы, пихты, которые создают яркий зеленый наряд. Чтобы дать возможность гостям полюбоваться необычным для кавказского Причерноморья деревьями на курорте "Роза Хутор" было высажено семь сакур, — рассказала агроном "Роза Хутор" Анна Мурашова.

Саженцы сакуры на горном курорте появились 2013 году. Благодаря хорошему климату и постоянной заботе за десять лет маленькие растения достигли высоты в три метра и превратились во взрослые деревья.

— Сакура — растение не капризное. Тем не менее круглый год мы ухаживаем за этими деревьями, производим подкормку удобрениями, осенью обязательно обрезаем. В благодарность за заботу, каждую весну они покрываются пышным цветом, — поделилась Анна Мурашова.

Период цветения сакуры — недолог, примерно две недели. Чуть позже на курорте "Роза Хутор" расцветет более поздний ее сорт — махровая. Помимо вишни саржента в апреле здесь можно наблюдать цветение изящных магнолий — кобус и суланжа.

— Флора и фауна Кавказского Причерноморья чрезвычайно богаты. Здесь встречается свыше 1650 видов аборигенных растений. Более 180 видов животных и растений являются редкими и занесены в списки Красных книг. Каждый пятый вид является эндемиком, то есть больше нигде в мире не произрастает. Поднимаясь на канатных дорогах "Роза Хутор", можно совершить путешествие по самым разным растительным поясам. Именно поэтому пока на отметке 560 метров над уровнем моря цветут экзотические сакура и магнолии, на высотах до 1100 метрах распустились краснокнижные подснежники Воронова, — рассказал главный эколог курорта "Роза Хутор" Денис Рыльцев.

Как только сойдет снег в горах распустятся редкие растения занесенные в Красную книгу — желтые лилии Кессельринга и белоснежный кандык кавказский. А в июне склоны "Роза Хутор" покроются рододендронами.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
В США замечен захваченный на Украине российский танк

Российский танк Т-90А, захваченный боевиками ВСУ, в зоне СВО был замечен в США, пишут военкоры "Русской Весны".

РВ: в США заметили захваченный ВСУ на Украине российский танк Т-90
Мянтюнен: система ПРО Финляндии отразит атаки ОТРК "Искандер" ВС России
Финляндия сможет отразить разрушительное и внушающее страх российское оружие
ВСУ стоит опасаться отказа РФ проводить мобилизацию — Exxpress
Эксперт назвал "тяжелейшую проблему" российской ПВО
Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
В Британии рассказали, как Россия испортила впечатление от исторического визита Байдена в Европу
Депутат Госдумы предложил ввести "военный налог": Сложно что ли?
Киев готовится конфисковать имущество за "российские корни"
Киев готовится конфисковать имущество за "российские корни"
Последние материалы
Минздрав РФ предложил ограничить репродуктивный возраст российских женщин на законодательном уровне
Диетолог Кабанов: пельмени из магазина могут нанести серьёзный ущерб здоровью
На курорте "Роза Хутор" зацвела сакура
Арестович о нападках на пленного: "Когда тебе режут горло, то страдать надо тоже на украинском"
Политолог Ищенко: у ВСУ нет резерва в 200 тысяч человек под Бахмутом
В качестве снайперов Киев использует женскую сборную по биатлону
Биолог Анча Баранова: чем "кормить" бактерии в желудке, чтобы не злиться
В Киеве вспомнили прогноз карпатского мольфара о разделе Украины
Кикнадзе допустил возвращение смертной казни в УК РФ
Изобретение, изменившее жизнь домохозяек: история появления швейной машинки Зингер
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников