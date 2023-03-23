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Граждан РФ предупредили о новой схеме кражи электронной почты

0:54
Наука

Эксперты "Лаборатории Касперского" предупреждают граждан РФ о новой схеме кражи электронной почты.

Граждан РФ предупредили о новой схеме кражи электронной почты

Специалисты компании выявили новую фишинговую схему с использованием серверов SharePoint. Она позволяет злоумышленникам получать логины и пароли к различным почтовым аккаунтам. Об этом пишет "Газета.Ru".

Сообщается, что злоумышленники рассылают электронные письма компаниям с фишинговыми ссылками от имени SharePoint. У сотрудников, особенно у тех, кто использует данное приложение, такие уведомления не вызывают опасений. Переходя по ссылке люди сами передают мошенникам свои данные полагая, что вводят их на сервер SharePoint. За прошедшую зиму эксперты "Лаборатории Касперского" выявили более 1,6 тыс. подобных писем.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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