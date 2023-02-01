Гильермо Дель Торо и Альфонсо Куарон стали жертвами мошенничества с начинающими писателями

Имена прославленных мексиканских режиссёров используются мошенниками, которые обманывают молодых писателей. Афёра продолжается целых два года.

В Мексике вот уже два года продолжается интернет-мошенничество, в котором активно используются имена самых знаменитых местных режиссёров, включая Гильермо Дель Торо, Альфонсо Куарона и Диего Луну. Молодые писатели получают якобы от этих режиссёров письма, наполненные комплиментами. В них сообщается, что творения писателей произвели неизгладимые впечатления на Дель Торо или Куарона, и киномэтры очень хотят их поскорее экранизировать на "топовых голливудских студиях".

А для этого всего лишь требуется написать сценарий. Даже если таковой у молодого писателя уже имеется, он всё равно "не соответствует голливудским стандартам". И ему надо связаться с некоей американской компанией, которая "за скромное вознаграждение" переделает книгу в сценарий, способный позднее принести молодому писателю "несколько миллионов долларов". В подтверждение высылаются договоры, как пишет ETCanada.

Дело уже дошло до того, что и Гильермо Дель Торо, и Альфонсо Куарон опубликовали в интернете официальные заявления, в которых сообщили, что в сети под их именами действуют мошенники. И что сами режиссёры никогда не брали денег с писателей за сценарии и не собираются этим заниматься в дальнейшем.