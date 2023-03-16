Ученые, работающие в Уральском федеральном университете (УрФУ), установили, что наночастицы оксида железа, которые загрязняют воздух, даже в крайне низких дозах, могут оказывать токсическое воздействие на центральную нервную систему, сообщает Газета.Ru.
Исследование было проведено на крысах, которым были введены суспензии, содержащие наночастицы оксида железа. Затем были изучены функциональные и структурные изменения их мозга. В результате исследования ученые обнаружили изменения в поведении крыс, а именно снижение общей двигательной активности. Кроме того, они обнаружили наличие наночастиц и поврежденных миелиновых оболочек аксонов (часть нейрона) в некоторых частях головного мозга. Также было выявлено увеличение количества патологически измененных митохондрий в клетках мозга.
Доктор биологических наук и главный научный сотрудник лаборатории "Стохастический транспорт наночастиц в живом организме" УрФУ Ильзира Минигалиева отметила, что все эти данные указывают на нейротоксическое воздействие наночастиц железа на ультраструктурном и субклеточном уровнях. Также было выяснено, что даже низкие дозы оксида железа могут быть опасны для человека, так как наночастицы могут напрямую проникать в мозг через носовую полость и обонятельный тракт. Это может произойти в результате загрязнения воздуха на металлургических производствах.
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