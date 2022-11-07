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Автор Ирина Гусакова

Эксперт Сигачева: "Скраб оставляет на коже микротравмы и приводит к обезвоживанию"

Здоровье » Красота

Правильное очищение – это настоящий бьюти-ритуал, залог красоты, здоровья и молодости. Он состоит из нескольких этапов, каждый из которых имеет важное значение и определяет то, какими характеристиками будет обладать ваша кожа. О том, что включает в себя очищение кожи по стандартам современного ухода, рассказала читателям Pravda.Ru бизнес-ассистент компании ООО "Перфект" Анна Сигачева.

Эксперт Сигачева: "Скраб оставляет на коже микротравмы и приводит к обезвоживанию"

Как правильно очищать кожу

  1. Очищать кожу необходимо регулярно, утром и вечером. Вечером перед умыванием обязательно проводить процедуру демакияжа. В зависимости от типа кожи проводить глубокое очищение и отшелушивание с определенными интервалами: для сухой кожи 1 раз в 10 дней, для нормальной – 1-2 раза в неделю, для жирной – 2-3 раза в неделю.
  2. Разделять очищение на отдельные шаги и знать, зачем нужен каждый. Ежедневное очищение, демакияж, глубокое очищение – вот о каких шагах мы говорим. Ежедневное очищение – это обычная процедура умывания. Она устраняет загрязнения, кожное сало, пыль, пот. Демакияж призван снять с лица декоративную косметику. Поэтому вечером демакияж идёт перед умыванием. Нельзя оставлять косметику на ночь, так как это ведёт к проблемам с кожей: появлению прыщей и раннему старению. Глубокое очищение подразумевает отшелушивание ороговевших клеток с поверхности кожи и из глубины пор. Отшелушивание необходимо для гладкости и эластичности кожи, для её увлажненности и борьбы с несовершенствами.
  3. Очищать кожу необходимо подходящими средствами. Каждый шаг подразумевает применение отдельного средства, предназначенного для определенных целей. Например, пенка или гель для умывания отлично справляются с жирным блеском, пылью, но они не могут растворить макияж. Для этого отлично подходит очищающий бальзам. И ни пенка, ни бальзам не смогут в достаточной степени отшелушить ороговевшие клетки. Для этого необходимы скраб, пилинг-скатка или энзимная пудра.

Чем отличаются средства для глубокого очищения?

Скраб – это средство с твердыми абразивными частицами в составе. При трении они воздействуют на кожу, механически разрывая связи между ороговевшими клетками. Этот способ оставляет на коже микротравмы, ведет к её обезвоживанию и снижению защитных свойств.

Пилинг-скатка действует более мягко. На коже он образует катышки, которые снимают верхний слой омертвевших частиц. Но слишком мягкое действие такого пилинга обуславливает недостаточное отшелушивание. Другими словами, он снимает только те клетки, что вскоре отсоединились бы и сами.

Энзимная пудра сочетает в себе мягкий подход к коже с эффективностью. Она не повреждает кожу, при этом тщательно отшелушивает ороговевшие клетки и очищает поры. Придает коже свежесть, гладкость и эластичность, оказывает противовоспалительное и омолаживающее действие. Энзимная пудра – это порошкообразное средство. Энзимы – это натуральные ферменты, назначение которых в организме разрушать что-либо. При контакте с водой они активируются и эффективно выполняют задачи по отшелушиванию и очищению кожи. Но не все пудры одинаковые. Они отличаются видами энзимов, а также наличием сопутствующих компонентов. Очень важно, чтобы в состав пудры входил комплекс из липазы и протеазы, комплекс АНА- и ВНА-кислот и увлажняющих и ухаживающих компонентов, таких как

  • трегалоза,
  • инулин,
  • ниацинамид,
  • бетаин,
  • маннитол.

Липаза работает на растворение липидов, то есть жировой прослойки между ороговевшими клетками. Протеаза растворяет белки, то есть сами ороговевшие клетки. Кислоты оказывают антибактериальное, противовоспалительное и отшелушивающее воздействие.

Энзимная пудра

  • отшелушивает ороговевшие клетки, не повреждая кожу;
  • оказывает противовоспалительное и антибактериальное действие;
  • борется с несовершенствами;
  • нормализует работу сальных желез;
  • избавляет от черных точек и сужает поры;
  • увлажняет, помогает сохранить влагу;
  • придаёт коже эластичность;
  • способствует её обновлению и омоложению;
  • борется с пигментацией и выравнивает тон;
  • нормализует микробиом кожи;
  • усиливает её защитные функции.

Очищение кожи – это целая система, которая состоит из нескольких этапов. Каждый по-своему важен и требует применения соответствующих средств. Отшелушивание кожи - ответственный этап, и очень важно подобрать средство, которое не будет травмировать кожу и будет тщательно её очищать от омертвевших частиц на поверхности и в глубине пор. 

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