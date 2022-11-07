Правильное очищение – это настоящий бьюти-ритуал, залог красоты, здоровья и молодости. Он состоит из нескольких этапов, каждый из которых имеет важное значение и определяет то, какими характеристиками будет обладать ваша кожа. О том, что включает в себя очищение кожи по стандартам современного ухода, рассказала читателям Pravda.Ru бизнес-ассистент компании ООО "Перфект" Анна Сигачева.
Скраб – это средство с твердыми абразивными частицами в составе. При трении они воздействуют на кожу, механически разрывая связи между ороговевшими клетками. Этот способ оставляет на коже микротравмы, ведет к её обезвоживанию и снижению защитных свойств.
Пилинг-скатка действует более мягко. На коже он образует катышки, которые снимают верхний слой омертвевших частиц. Но слишком мягкое действие такого пилинга обуславливает недостаточное отшелушивание. Другими словами, он снимает только те клетки, что вскоре отсоединились бы и сами.
Энзимная пудра сочетает в себе мягкий подход к коже с эффективностью. Она не повреждает кожу, при этом тщательно отшелушивает ороговевшие клетки и очищает поры. Придает коже свежесть, гладкость и эластичность, оказывает противовоспалительное и омолаживающее действие. Энзимная пудра – это порошкообразное средство. Энзимы – это натуральные ферменты, назначение которых в организме разрушать что-либо. При контакте с водой они активируются и эффективно выполняют задачи по отшелушиванию и очищению кожи. Но не все пудры одинаковые. Они отличаются видами энзимов, а также наличием сопутствующих компонентов. Очень важно, чтобы в состав пудры входил комплекс из липазы и протеазы, комплекс АНА- и ВНА-кислот и увлажняющих и ухаживающих компонентов, таких как
Липаза работает на растворение липидов, то есть жировой прослойки между ороговевшими клетками. Протеаза растворяет белки, то есть сами ороговевшие клетки. Кислоты оказывают антибактериальное, противовоспалительное и отшелушивающее воздействие.
Энзимная пудра
Очищение кожи – это целая система, которая состоит из нескольких этапов. Каждый по-своему важен и требует применения соответствующих средств. Отшелушивание кожи - ответственный этап, и очень важно подобрать средство, которое не будет травмировать кожу и будет тщательно её очищать от омертвевших частиц на поверхности и в глубине пор.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военкор Стешин рассказал, что военные начали заражаться от мышей различными болезнями.