Эксперт: игровой бестселлер Atomic Heart — та самая "мягкая сила" России на Западе

1:52 Your browser does not support the audio element. Наука

В компьютерной игре Atomic Heart западный обыватель впервые может увидеть Россию без серых пейзажей, злых кгбшников и лагерей ГУЛАГа, заявил Pravda.Ru руководитель проекта LANGAME.ru Павел Голубев, там наша страна представлена яркими образами и передовыми технологиями.

По словам эксперта, игра не зря стала бестселлером во всём мире. Несмотря на то что проект нельзя назвать прорывом в отечественной IT-индустрии, новинка получила отличную оптимизацию, чем часто не могут похвастаться именитые западные разработчики проектов ААА-класса.

"Среди всего я бы отметил именно культурную начинку, непривычную для ААА-игр. Да и не только игр, но и в целом для продуктов мировой попкультуры. Где вы в последний раз видели яркие образы СССР с передовыми технологиями, вместо серых пейзажей, злых КГБшников и лагерей ГУЛАГа?" — отметил Голубев.

Великолепное музыкальное сопровождение, интересный сюжет, неизбитый и осовремененный сеттинг с сотнями отсылок, стали составными частями коктейля, который обеспечил популярность проекту, подчеркнул специалист.

"История без чужеродных ценностей, зато с бабой Зиной, балеринами и "Ну, погоди!" сделала игру популярной не только на постсоветском пространстве, но и в мире", — уверен эксперт.

Голубев считает, что Atomic Heart является той самой "мягкой силой", о которой так много говорят российские власти. Подобные игры подталкивают людей других культур знакомиться с Россией и понимать россиян.

"И как мы можем видеть, такой подход работает", — резюмировал он.

Ранее специалист раскритиковал идею депутатов Госдумы РФ о запрете в стране ряда видеоигр.

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