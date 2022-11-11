Эксперт: идея запретить видеоигры — это попытка угнаться за популярной повесткой

Руководитель проекта LANGAME. ru Павел Голубев в разговоре с Pravda.Ru оценил предложение депутатов Госдумы Яны Лантратовой и Олега Нилова, настаивающих на запрете ряда видеоигр по причине наличия в них ЛГБТ-персонажей.

Голубев уверен, что чиновникам в данной ситуации гораздо проще запретить вместо того, чтобы разобраться в непонятной для себя теме и обратить её на пользу государства и общества.

Эксперт выразил уверенность в том, что депутаты действительно не понимают, как устроена видеоигровая индустрия и культура вокруг неё, сформированная за десятки лет, и громко говорят о вреде игр, хотя даже никогда не пробовали их устанавливать и играть в них.

Голубев искренне сомневается, что игры из списка, составленного депутатами, могут действительно негативно влиять на геймеров.

"Отрицательно игры влияют только на тех, кто в них никогда не играл. Иначе я не знаю как объяснить поведение людей, которые видят "дьявольские проявления" там, где эти люди даже и не бывали. Элементарно, до сих пор ни в России, ни в мире нет ни одной научной работы, доказывающей отрицательное влияние видеоигр на человека. А вот исследований с обратными выводами — легко наберётся с десяток", — сказал Голубев.

При этом эксперт согласился, что среди персонажей некоторых игр, например Apex Legends и Overwatch, есть представители ЛГБТ. Однако он подчеркнул, что обе игры — сессионные шутеры, в которых практически полностью отсутствует сюжет и лор (история вселенной игры). Это значит, чтобы найти информацию о нетрадиционной ориентации героев, нужно быть очень любознательным, либо чиновником, ибо эти подробности никоим образом не влияют на геймплей, никак в нём не используются и не навязываются.

"Как и всегда при подобных инфоповодах, рекомендую подключить к вопросу регулирования компетентных людей. Создать экспертный совет, провести наконец ряд научно-исследовательских работ на тему влияния игр, и уже только после этого выносить на обсуждение какие-либо запреты. Иначе это просто выглядит как попытка угнаться за популярной повесткой защиты традиционных ценностей, чтобы выполнить персональные KPI по законотворческим инициативам", — заключил Голубев.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова представила список видеоигр, которые должны быть запрещены по причине наличия в них ЛГБТ-персонажей в рамках запрета "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений" в России. Эту инициативу поддержал зампред фракции "Справедливой России" Олег Нилов, назвав эти видеоигры "дьявольскими проявлениями", разрушающими традиционные ценности.