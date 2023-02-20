Ростех примет участие в выставке в ОАЭ и покажет уникальный разведкомплекс для скрытного наблюдения

0:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Госкомпания Ростех на выставке IDEX-2023 в ОАЭ представит малогабаритный разведывательно-сигнализационный комплекс скрытного наблюдения 1К144-Е. Его создал концерн "Созвездие".

Как отметили в издании "Вести Подмосковья", эту технику не может заметить противник. Чтобы развернуть комплекс, необходимо пять минут. Сейсмические, инфракрасные и магнитометрические датчики в земле позволяют обнаружить вражеские объекты. Прибор находит пехоту на расстоянии 30 метров, колёсную технику — до 120 метров, танки и БМП — до 200 метров, добавили в СМИ.

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