Муниципальные аварийно-спасательные службы Новосибирска оценили эффективность нового подводного дрона, который собрали инженеры, сообщает издание Сиб.фм.
Учения с дроном "Аквант" прошли на реке Обь осенью 2022 года. Прибор подходит для поиска затонувших объектов, в том числе людей, под водой на глубине от 100 до 150 метров.
Спасатели заинтересованы в покупке нового аппарата. Его стоимость составляет 790 тыс. рублей. Дрон с системой подводной навигации обойдется в 1,2 млн. рублей.
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