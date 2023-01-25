Новосибирские инженеры собрали подводный дрон для поиска утонувших людей

Муниципальные аварийно-спасательные службы Новосибирска оценили эффективность нового подводного дрона, который собрали инженеры, сообщает издание Сиб.фм.

Учения с дроном "Аквант" прошли на реке Обь осенью 2022 года. Прибор подходит для поиска затонувших объектов, в том числе людей, под водой на глубине от 100 до 150 метров.

Спасатели заинтересованы в покупке нового аппарата. Его стоимость составляет 790 тыс. рублей. Дрон с системой подводной навигации обойдется в 1,2 млн. рублей.

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