Компания Virgin Orbit отчиталась о неудачном запуске первой в истории Британии ракеты

Ракета-носитель LauncherOne не смогла успешно завершить вывод спутников на орбиту. Первый в истории Великобритании космический запуск оказался неудачным.

"Похоже, мы столкнулись с аномалией, которая помешала нам достигнуть орбиты", — заявила компания Virgin Orbit на своей странице в соцсети.

Планировалось, что после воздушного старта с самолёта-носителя Cosmic Girl ракета выведет на околоземную орбиту девять спутников, но в работе второй ступени возникли проблемы, и все космические аппараты рухнули в Атлантический океан.

Сам самолёт успешно вернулся на аэродром, где собрались тысячи британцев, желающие лично увидеть исторический момент для Соединенного Королевства.

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