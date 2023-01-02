Китай может заявить права на самые богатые ресурсами районы Луны, если удачно выполнит миссию по высадке на земной спутник, заявил глава NASA Билл Нельсон.
По его словам, США должны предпринять ответные шаги, чтобы успеть "обойти" Пекин.
"Нам лучше позаботиться о том, чтобы они не добрались до какого-нибудь места на Луне под видом научных исследований. И не исключено, что они скажут: "Держитесь подальше, мы здесь, это наша территория!" — заявил глава космического агентства.
Какие конкретно ресурсы на Луне могут "забрать" китайцы, Нельсон не уточнил. Но посоветовал американским властям продумать космическую программу.
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