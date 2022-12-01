Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Терапевт Романенко: резкое повышение температуры может быть признаком гриппа
Австрийский военкор: "Запад поставляет ракеты, которыми обстреливают Донецк"
Власти Эстонии предупредили о вероятных отключениях электричества из-за дефицита
Минобороны: Курдюмовка перешла под контроль российских военных
Политолог Джаралла призвал спокойнее относиться к провокациям поляков
"Спасти камер-юнкера Пушкина": история несостоявшегося подвига
Гладков: из-за обстрела Мурома Белгородской области ВСУ пострадал мужчина
База: ветеран из знаменитой 9-й роты погиб под Херсоном от осколка снаряда
МВД по Херсонской области: задержаны восемь подозреваемых в пособничестве ВСУ

Эксперт Вакулин: при морозе не стоит использовать телефон для развлечений

Наука

Однозначных ответов, как защитить свой телефон во время морозов, нет. Однако есть советы, что делать, если устройство выключается при морозе. Об этом рассказал Pravda.Ru специалист по информационной сетевой и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.

Эксперт Вакулин: при морозе не стоит использовать телефон для развлечений

Он отметил, что эта проблема сохраняется в основном для пользователей продукции компании Apple. Например, тех же айфонов, поскольку они имеет систему, которая способна выключать телефон, если установленный температурный диапазон превышает допустимые нормы.

"То есть обычная температура, при которой смартфону будет комфортно, это комнатная температура — плюс 20. Естественно, существует как раз вот эта грань, диапазон от плюс 40 до минус 20", — пояснил эксперт.

Но это не означает температуру самого воздуха, а означает температуру аккумулятора. Если, условно говоря, на улице будет минус 40, то у аккумулятора будет совсем другая температура. В зависимости от температуры воздуха смартфон либо будет перегреваться, либо же, наоборот, охлаждаться, добавил он.

Вакулин посоветовал не использовать гаджет на морозе в непонятных целях. Но можно что-то написать или позвонить кому-то, если срочно необходимо.

Специалист рассказал, что зимой можно слушать музыку, подключив бесплатную блютус-гарнитуру или блютус-наушники, заблокировав телефон. Ничего такого с ним не произойдёт.

"Но если вы будете его держать в руках и играть в игрушки, то для аккумулятора это будут такие злокачественные действия, которые будут на него влиять. Например, на бюджетных смартфонах запускаются различного рода "востребованные игры", которые потребляют много оперативной памяти и загружают процессор", — отметил Викулов.

После того, как телефон побывал на морозе очень длительное время, его следует подержать дома при комнатной температуре минут 15-20, не подключая к зарядке, так как от перепадов могут быть негативные последствия для самого аккумулятора, заключил эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Владимир Губарев
Владимир Губарев — русский и советский писатель-фантаст, драматург, журналист
Популярное
Марочко: в рядах ВСУ растёт недовольство наёмниками из Польши

В рядах ВСУ увеличивается недовольство наёмниками из Польши, рассказал офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.

Марочко: в рядах ВСУ растёт недовольство наёмниками из Польши
Разведка РФ показала штурм позиций ВСУ на Угледарском направлении с беспилотника
Разведка РФ показала штурм позиций ВСУ на Угледарском направлении с беспилотника
Reuters: ВС РФ используют ракеты без ядерных боеголовок для истощения ПВО ВСУ
В Подмосковье девушка умерла после визита работников военкомата к её брату
Международный кинофестиваль "Победили вместе" собрал в Волгограде представителей многих стран Анжела Якубовская Президент Тайваня разговаривал по-русски и был женат на советской девушке Сергей Лебедев Пробуждение начинается, или Как региональная держава перевернула мир Ольга Лебедева
Барбашов: ВСУ потеряли десятки солдат в "безнадёжной" атаке на Снигирёвку
Пользователи Twitter* возмутились словами Бербок о Путине: потеряла рассудок
Нарышкин заявил о подготовке Польши к аннексии Западной Украины
Нарышкин заявил о подготовке Польши к аннексии Западной Украины
Последние материалы
Уборка по-космически: орбиту Земли нужно срочно очищать от мусора
Минобороны: Курдюмовка перешла под контроль российских военных
Гипнокоуч Сарапина: "Каждый мужчина должен иметь цель в жизни, которая движет им"
Политолог Джаралла призвал спокойнее относиться к провокациям поляков
"Спасти камер-юнкера Пушкина": история несостоявшегося подвига
Гладков: из-за обстрела Мурома Белгородской области ВСУ пострадал мужчина
База: ветеран из знаменитой 9-й роты погиб под Херсоном от осколка снаряда
Снежный человек угрожает людям параличом
Кошачья мята: иногда её специально дают кошкам
МВД по Херсонской области: задержаны восемь подозреваемых в пособничестве ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников