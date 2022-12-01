Эксперт Вакулин: при морозе не стоит использовать телефон для развлечений

Однозначных ответов, как защитить свой телефон во время морозов, нет. Однако есть советы, что делать, если устройство выключается при морозе. Об этом рассказал Pravda.Ru специалист по информационной сетевой и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.

Он отметил, что эта проблема сохраняется в основном для пользователей продукции компании Apple. Например, тех же айфонов, поскольку они имеет систему, которая способна выключать телефон, если установленный температурный диапазон превышает допустимые нормы.

"То есть обычная температура, при которой смартфону будет комфортно, это комнатная температура — плюс 20. Естественно, существует как раз вот эта грань, диапазон от плюс 40 до минус 20", — пояснил эксперт.

Но это не означает температуру самого воздуха, а означает температуру аккумулятора. Если, условно говоря, на улице будет минус 40, то у аккумулятора будет совсем другая температура. В зависимости от температуры воздуха смартфон либо будет перегреваться, либо же, наоборот, охлаждаться, добавил он.

Вакулин посоветовал не использовать гаджет на морозе в непонятных целях. Но можно что-то написать или позвонить кому-то, если срочно необходимо.

Специалист рассказал, что зимой можно слушать музыку, подключив бесплатную блютус-гарнитуру или блютус-наушники, заблокировав телефон. Ничего такого с ним не произойдёт.

"Но если вы будете его держать в руках и играть в игрушки, то для аккумулятора это будут такие злокачественные действия, которые будут на него влиять. Например, на бюджетных смартфонах запускаются различного рода "востребованные игры", которые потребляют много оперативной памяти и загружают процессор", — отметил Викулов.

После того, как телефон побывал на морозе очень длительное время, его следует подержать дома при комнатной температуре минут 15-20, не подключая к зарядке, так как от перепадов могут быть негативные последствия для самого аккумулятора, заключил эксперт.

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