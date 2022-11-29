В России призвали обязательно маркировать созданный с помощью дипфейков контент

Если какое-либо изображение получено с помощью дипфейк-технологии, которая позволяет подменять внешность и голос человека, он должен быть обязательно промаркирован, уверен ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

Со своей инициативой эксперт обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву. Он отметил, опираясь на исследования РТУ МИРЭА, что возможности данной технологии, как и сопутствующие угрозы, пока неизвестны россиянам, пишет издание RT. Лишь 10% граждан РФ осознают, что с помощью дипфейков можно совершать преступления: получать доступ к личной информации, банковским счетам или оформить кредит.

Кудж уверен, что на законодательном уровне должен быть утверждён графический знак маркировки дипфейков, тогда получится защитить особо уязвимые категории граждан — несовершеннолетних и людей пожилого возраста.

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