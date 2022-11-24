Руководство социальной сети ВКонтакте объявило, что для всех пользователей теперь доступна дипфейк-технология. Отныне каждый сможет примерить на себя лицо выбранной знаменитости.
Инструмент для создания видеоклипов позволит авторам роликов менять собственную внешность, а позже переслать результат друзьям с помощью личного сообщения или сохранить на устройство.
Создатели не забыли и о безопасности: весь созданный таким образом контент будет иметь специальную пометку, чтобы зрители смогли без проблем отличить дипфейк-видео от роликов с реальными звёздами.
Ранее южнокорейский разработчик представил миниатюрную акустику для автомобилей толщиной всего 2,5 миллиметра.
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