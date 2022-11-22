Компания LG показала автомобильные аудиоколонки толщиной 2,5 миллиметра

Новые аудиоколонки для автомобилей от южнокорейской компании LG с чрезвычайно малой толщиной получили название Thin Actuator Sound Solution.

Динамики могут похвастаться отсутствием больших и тяжёлых компонентов: у новинки не найти магнит, катушку и решётку. Плёночное устройство издаёт звук за счёт различных окружающих его панелей.

Вес 40 граммов и толщина 2,5 миллиметра, а также размеры с человеческую ладонь позволяют разместить колонку практически в любом месте автомобильного салона.

Отдельно разработчики Thin Actuator Sound Solution отмечают, что им удалось обойтись без редкоземельных металлов, а значит производство новинки не будет вредить экологии.

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