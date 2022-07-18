Стартовала ежегодная школа нейронаук научного центра "Идея"

Стартовала ежегодная школа нейронаук научного центра "Идея" при поддержке Института перспективных исследований мозга МГУ им. М. В. Ломоносова.

В 2022 году научная школа посвящена экспериментальной и теоретической нейробиологии и сфокусирована на ключевой проблеме нейронауки — принципах нейронального кодирования когнитивной информации, то есть на том, каким образом осуществляется кодирование нейронами данных в головном мозге, связанных с процессами познания окружающего мира.

В мероприятии принимают участие 40 молодых ученых, выигравших конкурс, из 15-ти ведущих университетов и научных центров России, а также из НИИ Узбекистана. До 24 июля участники будут слушать лекции известных российских и зарубежных экспертов, а также решать исследовательские задачи. Кроме того, в рамках школы в Ингушском государственном университете состоится открытая лекция для всех, кто интересуется нейронауками. Ее проведет российский ученый-нейробиолог, академик РАН, директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени М. В. Ломоносова Константин Анохин.

Школа нейронаук — один из проектов Программы "Мозг" Центра перспективных междисциплинарных исследований "Идея". Ежегодная научная школа проводится совместно с Институтом перспективных исследований мозга МГУ им. М. В. Ломоносова. В прошлом году она была посвящена широкому кругу физико-математических подходов в нейронауке.

"С нейронаукой в 21 веке связывают надежды на понимание природы человеческого сознания, разума и интеллекта. Важнейшая роль в этом будет отводиться физико-математическим подходам к мозгу как сложной системе. Научные школы центра перспективных междисциплинарных исследований "Идея" направлены на развитие этой области у нас в стране, на последовательное формирование в России сообщества молодых специалистов высокого уровня, на поддержку их профессионального становления с помощью систематического участия в школах и других проектах научного центра "Идея", — подчеркивает научный директор центра "Идея", доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН Тагир Аушев.

В основе программы — нейробиология, математика и теоретическая физика интегративной деятельности нейронов и функциональных нейронных сетей. Студентам предстоит изучать такие темы, как "Поведенческая и когнитивная специализация нейронов в мозге животных и человека", "Нейроны мест, целей, времени, объектов и концепций в биологических нейронных сетях", "Обучение и память в биологических и искусственных нейронных системах", "Биология, математика и теоретическая физика феноменов субъективного опыта и сознания".

"В рамках школы нейронаук 2022 года стоит задача разобрать фундаментальную проблему: как отдельные нервные клетки и их сети кодируют когнитивные процессы — мышление и поведение. На лекциях и семинарах школы мы обратимся к новейшим данным о когнитивно специализированных нейронах и сложных нейронных сетях, чтобы разобраться в их происхождении, нейробиологических закономерностях, математических моделях, направлениях перспективных исследований и значении для теории мозга", — отмечает академик РАН, директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени М. В. Ломоносова Константин Анохин.

В этом году школа нейронаук пройдет в Ингушетии. Не попавшие в основной список (на конкурс в 2022 году было подано 240 заявок), смогут дистанционно принять участие в открытых лекциях. Присоединиться к ним можно онлайн на YouTube-канале научного центра "Идея".

Организаторы

Центр перспективных междисциплинарных исследований "Идея" — некоммерческая организация, ведущая свою деятельность за счет добровольных пожертвований. Миссия центра — развитие науки и технологий через создание и использование современных инструментов поддержки исследований и разработок. Одно из направлений научного центра "Идея" — программа "Мозг", цель которой поддержать финансово и организационно перспективные, прорывные высокорискованные исследования в области нейронаук, используя гибкие инструменты финансирования.

— некоммерческая организация, ведущая свою деятельность за счет добровольных пожертвований. Миссия центра — развитие науки и технологий через создание и использование современных инструментов поддержки исследований и разработок. Одно из направлений научного центра "Идея" — программа "Мозг", цель которой поддержать финансово и организационно перспективные, прорывные высокорискованные исследования в области нейронаук, используя гибкие инструменты финансирования. Институт перспективных исследований мозга МГУ имени М. В. Ломоносова создан в 2019 году на базе Центра нейронаук и когнитивных наук МГУ для проведения фундаментальных исследований мозга и когнитивных систем человека и животных, а также для подготовки высококвалифицированных специалистов в области изучения высших функций мозга.