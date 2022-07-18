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Стартовала ежегодная школа нейронаук научного центра "Идея"

Наука

Стартовала ежегодная школа нейронаук научного центра "Идея" при поддержке Института перспективных исследований мозга МГУ им. М. В. Ломоносова.

Стартовала ежегодная школа нейронаук научного центра "Идея"

В 2022 году научная школа посвящена экспериментальной и теоретической нейробиологии и сфокусирована на ключевой проблеме нейронауки — принципах нейронального кодирования когнитивной информации, то есть на том, каким образом осуществляется кодирование нейронами данных в головном мозге, связанных с процессами познания окружающего мира.

В мероприятии принимают участие 40 молодых ученых, выигравших конкурс, из 15-ти ведущих университетов и научных центров России, а также из НИИ Узбекистана. До 24 июля участники будут слушать лекции известных российских и зарубежных экспертов, а также решать исследовательские задачи. Кроме того, в рамках школы в Ингушском государственном университете состоится открытая лекция для всех, кто интересуется нейронауками. Ее проведет российский ученый-нейробиолог, академик РАН, директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени М. В. Ломоносова Константин Анохин.

Школа нейронаук — один из проектов Программы "Мозг" Центра перспективных междисциплинарных исследований "Идея". Ежегодная научная школа проводится совместно с Институтом перспективных исследований мозга МГУ им. М. В. Ломоносова. В прошлом году она была посвящена широкому кругу физико-математических подходов в нейронауке.

"С нейронаукой в 21 веке связывают надежды на понимание природы человеческого сознания, разума и интеллекта. Важнейшая роль в этом будет отводиться физико-математическим подходам к мозгу как сложной системе. Научные школы центра перспективных междисциплинарных исследований "Идея" направлены на развитие этой области у нас в стране, на последовательное формирование в России сообщества молодых специалистов высокого уровня, на поддержку их профессионального становления с помощью систематического участия в школах и других проектах научного центра "Идея", — подчеркивает научный директор центра "Идея", доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН Тагир Аушев.

В основе программы — нейробиология, математика и теоретическая физика интегративной деятельности нейронов и функциональных нейронных сетей. Студентам предстоит изучать такие темы, как "Поведенческая и когнитивная специализация нейронов в мозге животных и человека", "Нейроны мест, целей, времени, объектов и концепций в биологических нейронных сетях", "Обучение и память в биологических и искусственных нейронных системах", "Биология, математика и теоретическая физика феноменов субъективного опыта и сознания".

"В рамках школы нейронаук 2022 года стоит задача разобрать фундаментальную проблему: как отдельные нервные клетки и их сети кодируют когнитивные процессы — мышление и поведение. На лекциях и семинарах школы мы обратимся к новейшим данным о когнитивно специализированных нейронах и сложных нейронных сетях, чтобы разобраться в их происхождении, нейробиологических закономерностях, математических моделях, направлениях перспективных исследований и значении для теории мозга", — отмечает академик РАН, директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени М. В. Ломоносова Константин Анохин.

В этом году школа нейронаук пройдет в Ингушетии. Не попавшие в основной список (на конкурс в 2022 году было подано 240 заявок), смогут дистанционно принять участие в открытых лекциях. Присоединиться к ним можно онлайн на YouTube-канале научного центра "Идея".

Организаторы

  • Центр перспективных междисциплинарных исследований "Идея" — некоммерческая организация, ведущая свою деятельность за счет добровольных пожертвований. Миссия центра — развитие науки и технологий через создание и использование современных инструментов поддержки исследований и разработок. Одно из направлений научного центра "Идея" — программа "Мозг", цель которой поддержать финансово и организационно перспективные, прорывные высокорискованные исследования в области нейронаук, используя гибкие инструменты финансирования.
  • Институт перспективных исследований мозга МГУ имени М. В. Ломоносова создан в 2019 году на базе Центра нейронаук и когнитивных наук МГУ для проведения фундаментальных исследований мозга и когнитивных систем человека и животных, а также для подготовки высококвалифицированных специалистов в области изучения высших функций мозга.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Владимир Губарев
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