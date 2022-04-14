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Автор Ольга Лебедева

ЕКА прекратило сотрудничество с Роскосмосом - NASA для них важнее

Наука

Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило, что прекратит сотрудничество с Россией по трем запланированным миссиям на Луну и ExoMars. Причина — антироссийские санкции, введенные США и их союзниками.

ЕКА прекратило сотрудничество с Роскосмосом - NASA для них важнее

Агентство стремится сотрудничать с НАСА и частными компаниями, с которыми у него запланировано много совместных научных исследований.

Гендиректор ЕКА Йозеф Ашбахер объявил, что его организации предстоит "определить возможные последствия нового геополитического контекста для программ и деятельности ЕКА и создать более устойчивую и безопасную среду, а также надежную космическую инфраструктуру для Европы”.

"Время для реализации наших амбиций по созданию сильной, автономной и устойчивой Европы в космосе никогда не было более актуальным, — написал Ашбахер в Твиттере в среду. — Санкции, наложенные на Россию, представляют собой фундаментальное изменение обстоятельств и делают невозможным для ЕКА осуществление запланированного лунного сотрудничества, а также миссии ExoMars. Таким образом, ЕКА прекратит сотрудничество с Роскосмосом по миссиям "Луна-25", "Луна-26" и "Луна-27".

Однако, по его словам, это не означает, что ЕКА отказывается от "жизненно важной науки и техники, запланированных для этих миссий". ЕКА сейчас ведет переговоры с "коммерческим поставщиком услуг” о полетах в рамках запланированных миссий.

Объявление ЕКА появилось на следующий день после того, как президент России Владимир Путин подтвердил, что Москва продолжит запуск Луны-25 в августе, независимо от западных санкций и давления.

"Мы возобновим лунную программу”, — сказал Путин журналистам во время посещения космодрома Восточный.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
Темы роскосмос
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