Путин заявил о реализации космических планов России

Владимир Путин пообещал возобновить российскую программу по автоматической межпланетной станции "Луна-25".

Как сообщает "РИА Новости", во время посещения Амурской области, Путин заявил о намерении возобновить российскую программу "Луна-25", что станет только началом реализации космического плана России после санкций США касательно "Роскосмоса".

Автоматическая межпланетная станция "Луна-25" станет только началом реализации космических амбиций России, которые ранее она должна была осуществлять с США.

Ранее, 24 февраля, сразу после начала военной спецоперации на Украине, президент США Джо Байден выступил с заявлением о том, что Америка прекращает сотрудничество Nasa и "Роскосмоса", а также прекращает все поставки высоких технологий в Россию.