Эндокринрлог Шереметьева: у "бабочек в животе" есть научное объяснение

Многие говорят, что влюблённость часто сопровождается так называемыми "бабочками в животе". По словам специалиста-эндокринолога, акушера-гинеколога Екатерины Шереметьевой, таким образом нервная система человека реагирует на рост количества гормонов радости.

"С медицинской точки зрения это реакция симпатической нервной системы, связанная с увеличением уровня эндорфинов и других гормонов радости, усиливающая приток крови к органам брюшной полости. Эти гормоны вырабатываются не только от воздействия внешних факторов, но и от приятных воспоминаний", — объяснила врач в интервью РИА Новости.

Как подчеркнула Шереметьева, гормоны и ощущение влюблённости очень тесно связаны друг с другом.

Врач напомнила о целом коктейле из соответствующих гормонов, среди которых тестостерон, отвечающий за сексуальное влечение к партнёру, окситоцин, который вырабатывается, когда людей обуревает страсть, и эстроген, также влияющий на половое влечение и удовлетворение. За радость нахождения рядом с партнёром отвечают адреналин и дофамин — именно эти гормоны вызывают те самые "мурашки", характерные для этапа влюблённости.





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