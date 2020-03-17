Health: мастурбация может защитить от коронавируса

Мастурбация способствует улучшению работы иммунной системы благодаря выбросу гормонов радости. Журнал Health утверждает, что достижение оргазма с помощью мастурбации может стать дополнительным средством профилактики от коронавируса.

Издание приводит результаты исследования кафедры медицинской психологии Университетской клиники Эссена от 2004 года. Ученым удалось установить, что сексуальное возбуждение увеличивает количество больших гранулярных лимфоцитов, обладающих цитотоксичностью против опухолевых клеток и клеток, зараженных вирусами.