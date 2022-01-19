Микробиолог объяснила, почему люди боятся пауков

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, почему пауки вызывают у людей панический страх.

Микробиолог заметила, что зоологи при выборе тем для научного труда руководствуются своеобразной модой. Чаще всего объектом изучения учёных, исследующих животных, становятся дельфины и тигры. Обделёнными в этом плане остаются ужи и землеройки, хотя так называемый голый землекоп тоже привлекает учёных своими феноменальными способностями.

Исследователь из США обратил свой взор на беспозвоночных, решив изучить причины арахнофобии (боязни пауков).

"Ричард Веттер из Калифорнийского Университета в городе Риверсайд изучал реакцию людей на пауков. Человеки были обычные (контрольная группа) и специальные (в неё вошли энтомологи, изучающие насекомых). Оказалось, что арахнофобия встречается и среди тех, и среди других", — написала Баранова в своём Instagram-аккаунте.

Выяснилось, что основным параметром, по которому испытуемых не устраивали представители отряда членистоногих было то, что у них много ног.

"Напомним, пауки от насекомых отличаются количеством ног. У пауков их восемь, а у бабочек, стрекоз и муравьев — шесть. Выходит, энтомологи при выборе профессии остановились в зоне комфорта, а специалисты по паукам — арахнологи — из этой самой зоны вышли. Ну, а специалисты по сороконожкам и другим многоножкам — вообще бесстрашные люди", — поделилась интересной информацией профессор.

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