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Автор Елена Былкина

Микробиолог объяснила, почему люди боятся пауков

Наука

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, почему пауки вызывают у людей панический страх.

Микробиолог объяснила, почему люди боятся пауков

Микробиолог заметила, что зоологи при выборе тем для научного труда руководствуются своеобразной модой. Чаще всего объектом изучения учёных, исследующих животных, становятся дельфины и тигры. Обделёнными в этом плане остаются ужи и землеройки, хотя так называемый голый землекоп тоже привлекает учёных своими феноменальными способностями.

Исследователь из США обратил свой взор на беспозвоночных, решив изучить причины арахнофобии (боязни пауков).

"Ричард Веттер из Калифорнийского Университета в городе Риверсайд изучал реакцию людей на пауков. Человеки были обычные (контрольная группа) и специальные (в неё вошли энтомологи, изучающие насекомых). Оказалось, что арахнофобия встречается и среди тех, и среди других", — написала Баранова в своём Instagram-аккаунте.

Выяснилось, что основным параметром, по которому испытуемых не устраивали представители отряда членистоногих было то, что у них много ног.

"Напомним, пауки от насекомых отличаются количеством ног. У пауков их восемь, а у бабочек, стрекоз и муравьев — шесть. Выходит, энтомологи при выборе профессии остановились в зоне комфорта, а специалисты по паукам — арахнологи — из этой самой зоны вышли. Ну, а специалисты по сороконожкам и другим многоножкам — вообще бесстрашные люди", — поделилась интересной информацией профессор.

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Почему люди так боятся ПАУКОВ? — Научпок
Автор: Елена Былкина, Куратор: Владимир Губарев
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