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Профессор Баранова объяснила, как понять, что ваш кот психопат

Зоосфера

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о шкале для оценки психопатии у кошек.

Профессор Баранова объяснила, как понять, что ваш кот психопат

Биолог объяснила, что британские учёные снова отличились, составив забавный вопросник для владельцев котов и кошек.

По результатам теста можно понять, насколько ваш домашний любимец "психотик".

"Оказалось, что по человеческим меркам психопатическими чертами обладают все коты", — отметила учёный в своём Instagram-аккаунте.

Баранова объяснила, что в английском языке слово "психотик" — это социопат с чертами серийного киллера.

"То есть покруче просто Наполеона или скажем любителя алюминиевых шапочек", — пояснила профессор.

Далее Баранова привела несколько вопросов из теста, в котором необходимо оценивать поведение своего любимца по шкале от 0 до 5.

  • "Моя кошка мучит свою добычу, а не сразу ее убивает";
  • "Моя кошка без причины мяукает сама с собой";
  • "Моя кошка перегружается от впечатлений и уходит в полное несогласие".

Помимо этого, британские учёные советуют проанализировать, любит ли ваш усатый-полосатый восседать на шкафу, доминирует ли он над сородичами и мурлыкает ли, атакуя ваши ноги.

"Оценка по данным шкалам помещает поведение котиков в контекст триархической модели психопатии (смелость, подлость и расторможенность). А ваш-то котик — психотик?" — задаёт вопрос подписчикам Баранова.

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Важные факты о поведении кошек. Учимся понимать кошачий язык
Автор: Елена Былкина
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