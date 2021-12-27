Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о шкале для оценки психопатии у кошек.
Биолог объяснила, что британские учёные снова отличились, составив забавный вопросник для владельцев котов и кошек.
По результатам теста можно понять, насколько ваш домашний любимец "психотик".
"Оказалось, что по человеческим меркам психопатическими чертами обладают все коты", — отметила учёный в своём Instagram-аккаунте.
Баранова объяснила, что в английском языке слово "психотик" — это социопат с чертами серийного киллера.
"То есть покруче просто Наполеона или скажем любителя алюминиевых шапочек", — пояснила профессор.
Далее Баранова привела несколько вопросов из теста, в котором необходимо оценивать поведение своего любимца по шкале от 0 до 5.
Помимо этого, британские учёные советуют проанализировать, любит ли ваш усатый-полосатый восседать на шкафу, доминирует ли он над сородичами и мурлыкает ли, атакуя ваши ноги.
"Оценка по данным шкалам помещает поведение котиков в контекст триархической модели психопатии (смелость, подлость и расторможенность). А ваш-то котик — психотик?" — задаёт вопрос подписчикам Баранова.
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