Роскосмос сообщил о ситуации на Байконуре на фоне протестов в Казахстане

Массовые акции протеста в Казахстане не затронули город Байконур, где наблюдается спокойная ситуация, сообщили в Роскосмосе.

Глава администрации Байконура Константин Бусыгин регулярно докладывает гендиректору Роскосмоса Дмитрию Рогозину о ситуации в городе.

Байконур — первый и самый крупный в мире космодром, который был основан в 1955 году в Казахской ССР. Отсюда в космос был отправлен первый космонавт Юрий Гагарин. Когда Советский Союз распался, то космодром стал собственностью Казахстана. Россия арендует Байконур за 115 миллионов долларов в год. Действующий договор аренды заключён на период до 2050 года.

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