Режим чрезвычайного положения ввели в столице Казахстана

Режим чрезвычайного положения введён в столице Казахстана Нур-Султане в связи с протестами в республике. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"В связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан… ввести в границах города Нур-Султана чрезвычайное положение на период с 16 часов 00 минут 5 января 2022 года на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года", — говорится в документе, размещенном на сайте главы республики.

Указом предусмотрено введение в городе комендантского часа с 23.00 до 7.00 на период действия режима ЧП.

В соответствии с документом в Нур-Султане на время ЧП начинает работу комендатура. Комендантом города назначен начальник департамента полиции Нур-Султана Ержан Саденов.

Указом ограничены въезд в город, выезд из него, а также свободу передвижения в нём, в том числе транспорта, а также введён запрет на забастовки.

Ранее президент Казахстана подписал указы о введении режима ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области республики из-за массовых протестов, связанных, в частности, с ростом цен на сжиженный газ.

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