Google повержен вчистую: назван самый популярный в мире интернет-сервис

Китайская платформа для обмена видео TikTok стала самым посещаемым сайтом в мире в 2021 году, согласно данным американской компании по кибербезопасности Cloudflare, которая отслеживает интернет-трафик.

По информации фирмы, TikTok сверг Google (включая все его сервисы, такие как "Карты", "Перевод", "Фотографии", "Полёты", "Книги" и "Новости", среди прочего) с первого места, обойдя также Facebook и Microsoft.

В прошлом году TikTok занял седьмое место по популярности. Однако Cloudflare отметила, что сравнение цифр за два года может "привести к потенциально вводящим в заблуждение результатам", поскольку сервис использовал данные только с сентября по декабрь 2020 года.

Социальная сеть TikTok, в которой пользователи смотрят и публикуют короткие видеоролики, впервые возглавила чарты в феврале и остаётся номером один с августа, согласно данным Cloudflare.

Исследование показало, что Apple, Amazon, Netflix, Youtube, Twitter и WhatsApp также вошли в топ-10 популярных доменов этого года.

Instagram не попал в топ-10 в этом году, хотя в 2020 году занимал девятое место в рейтинге.

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