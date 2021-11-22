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Захарова: Союзному государству необходим аккаунт в TikTok

Политика

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российско-белорусская Телерадиовещательная организация должна создать аккаунты Союзного государства на современных платформах, в том числе в TikTok и Telegram.

Захарова: Союзному государству необходим аккаунт в TikTok

По её словам, страницы в TikTok уже есть у ООН и Всемирной организации здравоохранения. Союзное государство, отмечает Захарова, тоже должно присутствовать на новых площадках в Сети.

"Нет ничего страшного в том, что появятся аккаунты в TikTok. Это, наоборот, прекрасно. Мы должны там быть", — сказала официальный представитель МИД.

Она добавила, что в наши дни уже не нужно цепляться за старые, пусть и солидные форматы. Свою аудиторию, по мнению Захаровой, следует искать на популярных сервисах. Лишь в этом случае Телерадиовещательная организация Союзного государства будет цитируемой и востребованной, передаёт ТАСС.

При этом, подчёркивает представитель дипведомства, нужно привлекать к работе молодых ведущих, запускать лёгкие для восприятия программы.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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