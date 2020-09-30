Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Александр Шторм

Рассекречены параметры объединения РФ и Белоруссии

Власти Белоруссии и России согласовали почти все дорожные карты по интеграции — значительное количество проблем снято. Эксперты говорят, что "наступает "Росбелсия"…

Рассекречены параметры объединения РФ и Белоруссии

Об этом ранее сообщил посол РБ в России Владимир Семашко. Во время VII Форума регионов Беларуси и России он рассказал, что стороны согласовали 28,5 из 30 дорожных карт, острые вопросы касались цен на газ и компенсации налогового маневра по нефти.

При этом про обсуждение 31-й дорожной карты и создание наднациональных органов двух стран Семашко ничего не сказал, сообщили в телеграм-канале "ЧП Беларусь".

Эксперты также отметили, что эти 28,5 из 30 "дорожных карт" по интеграции обоих стран дают пищу для размышлений.

По данным расследователей, потери суверенитета Белоруссии в них нет, однако имеется общее управление армиями и силовиками, экономикой из Москвы, единая валюта с эмиссионным центром в РФ и приватизация российским бизнесом предприятий РБ.

По данным телеграм-паблика "Наводка", некий расследовательский центр "Квадрат" в своей рассылке опубликовал рассказ источника в государственном СМИ Белоруссии о дорожных картах по интеграции с Россией.

Как отмечают авторы, "формальной потери суверенитета и объединения в единое государство в них нет".

Авторы отметили, что нового государства там не предусматривается, но положение вещей для Белоруссии не особо радужное.

О чем же идет речь в дорожных картах?

По данным источника, в дорожных картах говорится о ряде "новшеств":

  • Единое управление силовыми структурами и войсками, юридически через 2 центра управления, фактически из Ставки в Москве.
  • Приватизация, продажа, модернизация и закрытие предприятий в Беларуси господами из Москвы.
  • Конституционная реформа как в России, а потом здорово после единый парламент с перевыборами

"Формально суверенитет сохранен, а в реальности сами видим что ….",- констатируется в материале.

Напомним, в сентябре Александр Лукашенко заявлял, что "сейчас уже невозможно реализовать прописанную в Союзном договоре интеграцию РФ и Белоруссии, поэтому мы с Путиным начали обсуждать "дорожные карты", чтобы выработать новые пути интеграции".

Вот, собственно, теперь у нас есть возможность наблюдать за процессом.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы александр лукашенко присоединение белоруссии союзное государство россия - белоруссия
Новости Все >
В Берлине хотят побыстрее ввести санкции против Лукашенко
У птерозавров была гладка кожа - палеонтологи
Врач высказался против разгрузочных дней с монодиетой
Макрон пообщался с Тихановской. Это было ему выгодно?
РФС не будет останавливать чемпионат и запрещать матчи со зрителями
Искусственный интеллект будет выявлять одиноких людей по речи
"Зенит" о жеребьёвке ЛЧ: "Нас боятся больше "Севильи", "Порту" и "ПСЖ"
"Динамо" временно тренирует бывший помощник Клоппа
Генетики обнаружили у левшей более 40 особых генов
Ольга Бузова рассказала о своих детских травмах
Последние материалы
"Зенит" о жеребьёвке ЛЧ: "Нас боятся больше "Севильи", "Порту" и "ПСЖ"
Пойдут все: на Украине опять пообещали "марш на Крым"
Мельница заблуждений: Что значит "кенгуру"?
"Динамо" временно тренирует бывший помощник Клоппа
Генетики обнаружили у левшей более 40 особых генов
Ольга Бузова рассказала о своих детских травмах
Пятеро игроков РПЛ вызваны в сборную Швеции на матч с Россией
Рассекречены параметры объединения РФ и Белоруссии
Юлия Меньшова: "Окончательно мимикрирую под маму Дяди Фёдора"
Директор магазина автозапчастей на протяжении года крал деньги из кассы
Популярное
Мир. Новости мира
Зеленский выдвинул "сумасшедший" ультиматум польскому президенту

Владимир Зеленский поставил президенту Польши ультиматум: восстановить захоронение "воинов УПА".

Зеленский выдвинул "сумасшедший" ультиматум польскому президенту
Нейросеть нарисовала портреты Пугачёвой и Ротару без пластики
Российский шоу-бизнес
Нейросеть нарисовала портреты Пугачёвой и Ротару без пластики
Экспертное мнение
В воскресенье в Минске был очередной акт надоевшего всем карнавала
Новости футбола
Шейдаев ответил Мхитаряну по ситуации в Нагорном Карабахе
Василий Амирджанов В "Силовичке" детей научат Родину любить Василий Амирджанов Игорь Буккер Германия: военщина заигрывает с нацистами Игорь Буккер Любовь Степушова Турция начала войну в Карабахе. Что делать России? Любовь Степушова
Комментарии
Во сколько России обойдется война в Карабахе
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Подтверждено согласие США признать Крым в 2014 году
В Китае начали увольнять за использование гаджетов Apple
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Во сколько России обойдется война в Карабахе
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников