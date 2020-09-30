Рассекречены параметры объединения РФ и Белоруссии

Власти Белоруссии и России согласовали почти все дорожные карты по интеграции — значительное количество проблем снято. Эксперты говорят, что "наступает "Росбелсия"…

Об этом ранее сообщил посол РБ в России Владимир Семашко. Во время VII Форума регионов Беларуси и России он рассказал, что стороны согласовали 28,5 из 30 дорожных карт, острые вопросы касались цен на газ и компенсации налогового маневра по нефти.

При этом про обсуждение 31-й дорожной карты и создание наднациональных органов двух стран Семашко ничего не сказал, сообщили в телеграм-канале "ЧП Беларусь".

Эксперты также отметили, что эти 28,5 из 30 "дорожных карт" по интеграции обоих стран дают пищу для размышлений.

По данным расследователей, потери суверенитета Белоруссии в них нет, однако имеется общее управление армиями и силовиками, экономикой из Москвы, единая валюта с эмиссионным центром в РФ и приватизация российским бизнесом предприятий РБ.

По данным телеграм-паблика "Наводка", некий расследовательский центр "Квадрат" в своей рассылке опубликовал рассказ источника в государственном СМИ Белоруссии о дорожных картах по интеграции с Россией.

Как отмечают авторы, "формальной потери суверенитета и объединения в единое государство в них нет".

Авторы отметили, что нового государства там не предусматривается, но положение вещей для Белоруссии не особо радужное.

О чем же идет речь в дорожных картах?

По данным источника, в дорожных картах говорится о ряде "новшеств":

Единое управление силовыми структурами и войсками, юридически через 2 центра управления, фактически из Ставки в Москве.

Приватизация, продажа, модернизация и закрытие предприятий в Беларуси господами из Москвы.

Конституционная реформа как в России, а потом здорово после единый парламент с перевыборами

"Формально суверенитет сохранен, а в реальности сами видим что ….",- констатируется в материале.

Напомним, в сентябре Александр Лукашенко заявлял, что "сейчас уже невозможно реализовать прописанную в Союзном договоре интеграцию РФ и Белоруссии, поэтому мы с Путиным начали обсуждать "дорожные карты", чтобы выработать новые пути интеграции".

Вот, собственно, теперь у нас есть возможность наблюдать за процессом.