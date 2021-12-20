"Союз МС-20" с японскими туристами на борту удачно приземлился в Казахстане

На Землю с МКС вернулся спускаемый аппарат корабля "Союз МС-20" с японскими туристами на борту. По сообщению Центра управления полётами, пассажиры из Японии и российский космонавт приземлились на территории Казахстана, вблизи города Жезказган.

Согласно информации, аппарат приземлился вертикально и его незамедлительно взяли под охрану.

"Экипаж покинул МКС и закрыл люки на корабле поздней ночью 19 декабря. "Союз МС-20" отстыковался от станции в 2.50 мск. В 5.18 мск двигательная установка корабля включилась на торможение", — цитирует РИА Новости информацию Центра управления полётами.

Перед посадкой у аппарата раскрылся основной парашют.

"Союз МС-20" стал первым за 12 лет кораблём, который вывел на МКС туристов. В состав группы вошёл японский предприниматель Юсаку Маэдзава, его помощник и российский космонавт Александр Мисуркин. Группа провела на Международной космической станции 12 дней, вылет состоялся 8 декабря.

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