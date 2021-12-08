Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-20" стартовала с космодрома Байконур. На борту космические туристы: два гражданина Японии и один россиянин.
Это японский бизнесмен Юсаку Маэдзаву, его помощник Едзо Хирано и командир корабля — российский космонавт Александр Мисуркин.
Как сообщают Вести.Ru, корабль вышел на орбиту через девять минут после запуска. Лететь до станции они будут 6 часов.
Экипаж вернется на Землю 20 декабря.
Александр Мисуркин впервые будет в роли корреспондента. Для этого откроют специальный коррпункт на Земле. Космонавт рассказал, какие цели и задачи им нужно выполнить за 12 дней.
"Будет ряд экспериментов по российской научной программе. Это последовательная серия экспериментов, которая уже идет на МКС какое-то время", - сказал Мисуркин.
На борту МКС туристы будут проводить арт-эксперименты, участвовать в научной программе. Кроме того, они будут выполнять задания от пользователей сети. Их задача снимать всё на видео и выкладывать в YouTube.
Также новые "космонавты" доставят новогодние подарки членам экипажа на МКС. Японские туристы повезли на орбиту блюда национальной кухни.
Последний раз туристы летали в космос в 2009 году. Программу запустили в 2001 году. Тогда по контрактам с компанией Space Adventures на МКС побывали семь туристов. По средним расчётам, они заплатили за полёты от 20 до 40 миллионов долларов.
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