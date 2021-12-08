Впервые в истории японские космотуристы на Байконуре вышли из гостиницы под песню "Трава у дома", которую на их родном языке исполняют японская певица Нацука Сугавара и российский музыкант Виталий Сунцев.
На корабле "Союз МС-20" к МКС отправятся два гражданина Японии: Юсаку Маэзава и Йозо Хирано, а также россиянин Александр Мисуркин.
Как сообщает в своём Telegram-канале "Роскосмос", они проведут на борту станции 12 суток и вернутся на Землю утром 20 декабря.
Японцы хотят провести на МКС два эксперимента.
Первый — написать картину. Для этого туристы возьмут особый бокс, в нём акварельные краски из тюбиков не будут разлетаться в условиях невесомости. Сюжет картины пока неизвестен.
Второй эксперимент связан со смешиванием красок с водой. В невесомости вода собирается в шарики. В них будут добавлять акриловые краски и наблюдать, как смешиваются жидкости в условиях невесомости.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Пандемия среди людей заканчивается, коронавирус может найти нового "хозяина", заявил иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.