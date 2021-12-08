Японские космотуристы на Байконуре вышли из гостиницы под песню "Трава у дома"

Впервые в истории японские космотуристы на Байконуре вышли из гостиницы под песню "Трава у дома", которую на их родном языке исполняют японская певица Нацука Сугавара и российский музыкант Виталий Сунцев.

На корабле "Союз МС-20" к МКС отправятся два гражданина Японии: Юсаку Маэзава и Йозо Хирано, а также россиянин Александр Мисуркин.

Как сообщает в своём Telegram-канале "Роскосмос", они проведут на борту станции 12 суток и вернутся на Землю утром 20 декабря.

Японцы хотят провести на МКС два эксперимента.

Первый — написать картину. Для этого туристы возьмут особый бокс, в нём акварельные краски из тюбиков не будут разлетаться в условиях невесомости. Сюжет картины пока неизвестен.

Второй эксперимент связан со смешиванием красок с водой. В невесомости вода собирается в шарики. В них будут добавлять акриловые краски и наблюдать, как смешиваются жидкости в условиях невесомости.

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