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Вирусолог из Новосибирска перечислил шесть симптомов заражения "омикроном"

Наука

Новосибирский учёный-вирусолог Сергей Нетёсов рассказал, какие симптомы характерны для нового омикрон-штамма. Как сообщил эксперт представителям ТАСС, штамм "омикрон" обладает как стандартными для коронавируса проявлениями, так и непривычными.

Учёный объяснил, что структура нового штамма кардинально отличается от известных ранее. Специалисты зафиксировали в белках "омикрона" несколько десятков мутаций, не меньше 50. И если в уже известных штаммах их было всего 3, то только в белке S "омикрона" их 32.

По словам биолога, штамм "омикрон" проявляет себя следующим образом:

  • необъяснимой усталостью;
  • сильной, возможно, пульсирующей, головной болью;
  • ломотой во всём теле;
  • першением и неприятными ощущениями в горле, которые обычно не сопровождаются кашлем;
  • жидкими выделениями из носовой полости (симптом, которого не было у предыдущих штаммов);
  • постоянным чиханием.

Вирусолог добавил, что воздействие "омикрона" на привитых людей пока неясно учёным вследствие его недостаточной изученности. При этом Нетёсов заметил, что новый штамм реже регистрируется у вакцинированных.

"Данные по "омикрону" противоречивые, инфекция вроде бы более мягкая, но всё-таки у вакцинированных она встречается реже. То есть вакцина работает, но нужно наблюдать дальше", — сказал учёный, добавив, что эта разновидность вполне может вытеснить "дельту".

Также Нетёсов выразил надежду на победу над COVID-19 в случае, если население будет носить маски и массово вакцинируется.

 

 

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Врач назвал симптомы штамма «омикрон»
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Владимир Губарев
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