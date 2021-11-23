Биолог РАН Нетёсов сравнил коронавирус с "испанкой"

Молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов сравнил пандемию коронавирусной инфекции с эпидемией "испанки".

По его словам, летальность у COVID-19 в 20 раз выше, чем у "испанского" гриппа, поэтому сама по себе пандемия не сможет прекратиться, передаёт "Комсомольская правда". Как отмечает доктор биологических наук, в Европе люди больше двух лет носили маски, чтобы эпидемия "испанки" завершилась.

"Эпидемия сошла на нет ещё и потому, что смертность от "испанского" гриппа всё-таки была не очень большой, где-то на уровне десятой доли процента от всего числа заболевших", — сказал Нетёсов.

Также биолог подчеркнул, что во время "испанки" заражённый человек мог передать своё заболевание меньшему кругу людей, чем пациент с подтверждённым диагнозом COVID-19. Именно поэтому, утверждает специалист, бороться с пандемией гораздо сложнее, особенно в условиях распространения опасного дельта-штамма.

Он порекомендовал россиянам вакцинироваться и соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, утверждённые оперативными штабами.

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