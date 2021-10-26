Windows 10 оказалась быстрее Windows 11

Новая операционная система Windows 11, которую уже можно установить на компьютер, показала результаты, сопоставимые с Windows 10, а кое-где оказалась медленнее предшественницы в сравнительном тесте "операционок".

По данным портала Overclockers, энтузиасты сравнили по производительности операционные системы Windows 10 и Windows 11, установленные на один и тот же компьютер. Оказалось, что старая ОС быстрее преемницы в ряде бенчмарков. Например, популярная утилита для тестирования компьютера AIDA64 продемонстрировала лидерство Windows 10, а архиватор WinRAR медленнее распаковал архив на Windows 11. При этом новая операционная система показала нестабильную частоту кадров в играх, а в некоторых синтетических тестов с небольшим преимуществом опередила по баллам старую ОС.

Американская компания Microsoft представила Windows 11 в начале октября 2021 года. Разработчики компании будут оптимизировать и дорабатывать ОС, а через несколько месяцев выпустят большое обновление.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.