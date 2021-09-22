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Военный лётчик рассказал о возможных причинах исчезновения Ан-26

Наука

Заслуженный лётчик России, заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама" Владимир Попов рассказал, что могло привести к исчезновению Ан-26 с радаров под Хабаровском.

Военный лётчик рассказал о возможных причинах исчезновения Ан-26

По словам Попова, Ан-26 является простым, надёжным и удобным самолётом, однако это машина, которая работает несколько десятилетий. Поэтому не понятно, в каком состоянии он находился.

Эксперт считает, что необходимо выяснить, какая компания эксплуатировала и обслуживала этот самолёт, а потом делать выводы о состоянии воздушного судна (по данным СМИ, техника принадлежит ЗАО "Лётные проверки и системы". — Прим. ред.)

Попов отметил, что август и сентябрь — месяцы с повышенной аварийностью для гражданской и военной авиации.

Иногда погода "препятствует выполнению планов. Торопливость и желание выполнить любой ценой — это и есть ошибка", — сообщил Владимир Попов в беседе с Телеканалом "360".

В среду, 22 сентября самолёт Ан-26 пропал с радаров в 38 километрах от хабаровского аэропорта. На борту находились шесть человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения самолёта.

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Ан-26 разбился под Хабаровском — СМИ. Самолёт пропал с радаров во время технического полета
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Владимир Губарев
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