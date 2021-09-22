Заслуженный лётчик России, заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама" Владимир Попов рассказал, что могло привести к исчезновению Ан-26 с радаров под Хабаровском.
По словам Попова, Ан-26 является простым, надёжным и удобным самолётом, однако это машина, которая работает несколько десятилетий. Поэтому не понятно, в каком состоянии он находился.
Эксперт считает, что необходимо выяснить, какая компания эксплуатировала и обслуживала этот самолёт, а потом делать выводы о состоянии воздушного судна (по данным СМИ, техника принадлежит ЗАО "Лётные проверки и системы". — Прим. ред.)
Попов отметил, что август и сентябрь — месяцы с повышенной аварийностью для гражданской и военной авиации.
Иногда погода "препятствует выполнению планов. Торопливость и желание выполнить любой ценой — это и есть ошибка", — сообщил Владимир Попов в беседе с Телеканалом "360".
В среду, 22 сентября самолёт Ан-26 пропал с радаров в 38 километрах от хабаровского аэропорта. На борту находились шесть человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения самолёта.
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