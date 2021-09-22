Под Хабаровском пропал с радаров самолёт Ан-26

Самолёт Ан-26 перестал выходить на связь в Хабаровском крае 22 сентября.

Как сообщил источник «Интерфакса» в авиадиспетчерских службах, самолёт, на борту которого находились шесть человек, пропал с радаров в 40 километрах от Хабаровска.

"Самолёт Ан-26 проводил технический полет в 40 километрах от Хабаровска, однако внезапно перестал выходить на связь и с радаров пропал", - рассказал собеседник агентства.

По информации источника ТАСС в экстренных службах, пропавший самолёт принадлежит ЗАО "Летные проверки и системы".

В МЧС подтвердили факт исчезновения с радаров Ан-26. В настоящее время начались его поиски, в которых задействован вертолёт Ми-8 Росавиации. В министерстве уточнили, что самолёт пропал, предположительно, в районе заповедника Хехцир.

В МЧС отметили, что поиски борта осложняют темнота и неблагоприятные метеоусловия.

Сообщается, что в связи с исчезновением Ан-26 приведён в готовность вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями на борту.

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