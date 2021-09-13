Неадекватные решения: эксперт оценил действия экипажа упавшего L-410

Крушение самолёта L-410 в Иркутской области могло стать следствием неспособности командира экипажа принимать адекватные решения, считает заслуженный пилот России Юрий Сытник.

Комментируя NEWS. ru заявление выжившего пилота L-410 о сильном тумане в районе места происшествия, Сытник заявил, что командир разбившегося борта должен был принять решение об уходе на запасной аэродром.

"Просматривается неспособность командира принимать адекватные решения. Если пилот говорит, что сильный туман, то что ты там делал? Уходи в район с хорошей погодой или на запасной аэродром. Ты командир, ты единственный человек, который принимает решение о заходе на посадку или самой посадке, или ухода на второй круг", — сказал эксперт.

Он отметил ненадлежащий уровень подготовки экипажей в российской авиации в настоящее время.

"Люди уже относятся к этой авиации очень настороженно. И каждый подумает три раза перед тем, как купить билет на самолёт. Вот в чём проблема", — заявил Юрий Сытник.

Напомним, самолёт L-410 упал в Иркутской области при заходе на посадку вечером 12 сентября. В результате инцидента погибли пилот и трое пассажиров. Получили травмы 11 человек, состояние четверых из них оценивается как тяжёлое.

В СКР назвали основными версиями крушения отказ техники и ошибку экипажа.

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