При крушении самолета L-410 в Иркутской области погибли четыре человека

В результате крушения пассажирского самолета L-410 под Иркутском погибли не менее четырех человек. Среди жертв три пассажира и один пилот. Второй пилот самолета находится в шоковом состоянии.

Ранее сообщалось, что жертв нет, а также один человек находится в тяжелом состоянии. Позже появилась информация о смерти одного человека. Сотрудники МЧС начали проводить эвакуацию людей с места происшествия.

Среди причин жесткой посадки самолета L-410 может быть ошибка экипажа из-за плохой видимости или техническая неисправность двигателя.

Упавший самолет находится в четырех километрах от села Казачинское неподалеку от реки Киренга.

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