"Ростелеком" предложил заблокировать публичные серверы Google

"Ростелеком" предложил заблокировать DNS-сервера Google, Cloudflare и сервиса DoH.

В одном из Telegram-каналов был опубликован документа "Ростелекома", в котором директор по оперативно-техническому управлению сетями связи компании просил запретить DNS-сервера Google, Cloudflare и сервиса DoH.

Позже пресс-служба "Ростелекома" подтвердила подлинность документа сказав, что речь идет о технологических работах для повышения надежности сетей связи.

Ранее "Ростелеком" требовал от иностранных компаний, в том числе Google и Apple, прекратить предоставление средств для обхода ограничений к сайту "Умное голосование". "Ростелеком" также заявил, что это может считаться вмешательством в выборы.

Ведомство ограничило доступ к сайту "Умное голосование" из-за его использования "Фондом борьбы с коррупций"*. В ходе проверки было установлено, что средства для обхода блокировки предоставляет более десятка иностранных провайдеров в США, Германии, Франции и других странах.

*запрещенная в России экстремистская организация-иноагент

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