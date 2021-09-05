США больше не будут покупать российские двигатели РД-180

Исполнительный директор компании United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно сказал, что США отказались от закупок российских двигателей РД-180, которые использовались для оснащения ракет Atlas V.

Отказ связан с намерением прекратить эксплуатацию данных ракет в середине 2020-х годов. Перед тем, как списать Atlas V, ULA (альянс корпораций Boeing и Lockheed Martin) планирует осуществить 29 пусков для Пентагона, NASA, Amazon и других частных заказчиков.

По словам Тори Бруно, компания заранее закупила достаточное количество РД-180.

"Так что я могу прекратить эти отношения [с Россией] и не зависеть [от неё], как просил нас конгресс", — отметил Бруно.

На сегодняшний день у США есть 122 двигателя РД-180, большинство из которых хранятся на складах.

ULA планирует заменить российские двигатели на более дешёвые BE-4, которые работают на кислороде и метане. Их создала компания Blue Origin, принадлежащая миллиардеру Джеффу Безосу. Данными двигателями будут оборудованы ракеты Vulcan, которые заменят Atlas V.

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