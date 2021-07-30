Кошки помогут исследовать геном человека

Домашние кошки могут стать модельным организмом для проведения генетических исследований, утверждает специалист по ветеринарной медицине Лесли Лайонс.

Гены кошек по размерам сопоставимы с генами человека и отличаются высокой степенью организованности и консервативности, сообщает Planet Today.

Учёные уже даже научились клонировать кошек. Это ещё один аргумент в пользу мнения ветеринара.

У кошек, как и людей, могут быть генетические заболевания. Данный факт должен поспособствовать развитию точной медицины. Так, исследование ДНК кошек может помочь раскрыть причины возникновения поликистоза почек.

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