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Кошки помогут исследовать геном человека

Наука

Домашние кошки могут стать модельным организмом для проведения генетических исследований, утверждает специалист по ветеринарной медицине Лесли Лайонс.

Гены кошек по размерам сопоставимы с генами человека и отличаются высокой степенью организованности и консервативности, сообщает Planet Today.

Учёные уже даже научились клонировать кошек. Это ещё один аргумент в пользу мнения ветеринара.

У кошек, как и людей, могут быть генетические заболевания. Данный факт должен поспособствовать развитию точной медицины. Так, исследование ДНК кошек может помочь раскрыть причины возникновения поликистоза почек.

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Почему у большинства кошек белые лапки и другие факты, которые помогут лучше их понять
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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