Йога поможет справиться с мигренью

Регулярные занятия йогой помогают снизить риск возникновения мигрени. К такому выводу пришли учёные в результате нового исследования.

Специалисты утверждают, что в сочетании со стандартным лечением йога помогает существенно улучшить качество жизни людей и нивелироваться симптомы мигрени.

Поэтому людям, страдающим от приступов мигрени, рекомендуется заниматься йогой.

Для достижения наилучшего эффекта специалисты советуют совмещать заниматься йогой с традиционными методами лечения, выполняя все советы врачей.

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