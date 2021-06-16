Регулярные занятия йогой помогают снизить риск возникновения мигрени. К такому выводу пришли учёные в результате нового исследования.
Специалисты утверждают, что в сочетании со стандартным лечением йога помогает существенно улучшить качество жизни людей и нивелироваться симптомы мигрени.
Поэтому людям, страдающим от приступов мигрени, рекомендуется заниматься йогой.
Для достижения наилучшего эффекта специалисты советуют совмещать заниматься йогой с традиционными методами лечения, выполняя все советы врачей.
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